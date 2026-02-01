Constellations familiales groupe le 22 fev.2026 Casa Bella Charroux

Constellations familiales groupe le 22 fev.2026

Casa Bella 7 Grande Rue Charroux Allier

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

2026-02-22 2026-03-22

Regarder son histoire pour naitre à soi. Journée de constellations familiales et systémiques à Charroux. Libérez vos émotions, transformez vos schémas dans un cercle bienveillant.

Casa Bella 7 Grande Rue Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 45 90 43 marieclaireraphanel@gmail.com

English :

Looking at your history to be born to yourself. A day of family and systemic constellations in Charroux. Free your emotions, transform your patterns in a caring circle.

L’événement Constellations familiales groupe le 22 fev.2026 Charroux a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Val de Sioule