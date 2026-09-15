Constellations familiales Le Papillon Nyons

Informations pratiques

Nyons

Constellations familiales

Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : 40 – 40 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 13:30:00

fin : 2026-10-17 19:30:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-17

Nous n’héritons pas uniquement des traits physiques de nos ancêtres, mais également de leurs histoires, schémas et bagages émotionnels. C’est un moment de libération, mais aussi d’hommage à nos ancêtres …

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Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com

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English :

We don’t just inherit our ancestors’ physical traits, but also their stories, patterns, and emotional baggage. It is a moment of liberation, but also of paying tribute to our ancestors…

L’événement Constellations familiales Nyons a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale