Constellations familiales Cowork Quantavie Saint-Romain-Lachalm

Constellations familiales

Cowork Quantavie 5 Route de la Fontaine Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 08:30:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-03-21

8h30-17h30: journée constellations Fatigué de répéter les schémas de tes ancêtres ? Lasse de te sentir bloqué dans tes projets ? Atelier animé par Noémie CHARRETIER et Catherine CHARRETIER- Réservation 06 62 23 16 81. 130€

Cowork Quantavie 5 Route de la Fontaine Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 23 16 81

8.30am 5.30pm: constellation day Tired of repeating the patterns of your ancestors? Tired of feeling stuck in your projects? Workshop led by Noémie CHARRETIER and Catherine CHARRETIER Reservation 06 62 23 16 81. 130?

