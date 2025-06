Constellations Mapping vidéo – Place d’Armes Metz 19 juin 2025 22:00

Réalisé par Fensch Toast et intitulé Terraforma, ce mapping vidéo est un voyage au sein du système solaire, explorant la naissance des planètes, leur état actuel et un futur façonné par l’humanité, comme les cathédrales.

À travers des références visuelles et sonores, comme Les Planètes de Gustav Holst, Terraforma invite à réfléchir sur notre place dans l’univers et sur les futurs possibles.

Cette oeuvre, adaptée de l’univers de la chaîne Youtube Nexus VI est accompagnée d’un texte écrit et mis en voix par Renaud Jesionek, et d’une musique originale créée par l’artiste messin Axel Tancray.Tout public

English :

Produced by Fensch Toast and entitled Terraforma, this video mapping is a journey through the solar system, exploring the birth of planets, their current state and a future shaped by mankind, like cathedrals.

Through visual and sound references, such as Gustav Holst?s The Planets, Terraforma invites us to reflect on our place in the universe and on possible futures.

This work, adapted from the universe of the Nexus VI Youtube channel, is accompanied by a text written and voiced by Renaud Jesionek, and original music created by Metz artist Axel Tancray.

German :

Dieses von Fensch Toast erstellte Videomapping mit dem Titel Terraforma ist eine Reise durch das Sonnensystem und erforscht die Entstehung der Planeten, ihren gegenwärtigen Zustand und eine von der Menschheit geformte Zukunft, ähnlich wie Kathedralen.

Mit visuellen und akustischen Referenzen wie Gustav Holsts Die Planeten regt Terraforma dazu an, über unseren Platz im Universum und mögliche Zukünfte nachzudenken.

Dieses Werk, das aus dem Universum des Youtube-Kanals Nexus VI adaptiert wurde, wird von einem Text begleitet, der von Renaud Jesionek geschrieben und gesprochen wird, sowie von einer Originalmusik des Künstlers Axel Tancray aus Messina.

Italiano :

Prodotto da Fensch Toast e intitolato Terraforma, questo video mapping è un viaggio attraverso il sistema solare, che esplora la nascita dei pianeti, il loro stato attuale e un futuro plasmato dall’umanità, come le cattedrali.

Attraverso riferimenti visivi e sonori, come I pianeti di Gustav Holst, Terraforma ci invita a riflettere sul nostro posto nell’universo e sui possibili futuri.

Quest’opera, adattata dall’universo del canale YouTube Nexus VI, è accompagnata da un testo scritto e doppiato da Renaud Jesionek e da musiche originali create dall’artista di Metz Axel Tancray.

Espanol :

Producido por Fensch Toast y titulado Terraforma, este video mapping es un viaje a través del sistema solar, explorando el nacimiento de los planetas, su estado actual y un futuro moldeado por la humanidad, como las catedrales.

A través de referencias visuales y sonoras, como Los Planetas de Gustav Holst, Terraforma nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y sobre posibles futuros.

Esta obra, adaptada del universo del canal de YouTube Nexus VI, va acompañada de un texto escrito y locutado por Renaud Jesionek, y de música original creada por el artista de Metz Axel Tancray.

