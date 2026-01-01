CONSTELLATIONS NEURO-ÉMOTIONNELLES

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-01-14 2026-02-11

Outil de constellations familiales

L’outil de constellations familiales avec une attention particulière aux émotions bloquées dans le corps afin de re-sécuriser le ssytèmle nerveux. .

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 16 80 05 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family constellation tool

L’événement CONSTELLATIONS NEURO-ÉMOTIONNELLES Ceyras a été mis à jour le 2025-12-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS