Constellations Parcours Pierres Numériques – Metz 19 juin 2025 21:30

Moselle

Constellations Parcours Pierres Numériques Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-19 21:30:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-06-19

2025-07-24

2025-08-14

Rythmant la vie culturelle et touristique de Metz et rayonnant au-delà des limites de la cité, Constellations de Metz s’impose comme le rendez-vous culturel inédit, gratuit et incontournable dans le paysage national et transfrontalier.

Le festival invite des artistes venus du monde entier à exposer leur univers artistique, tout en accordant une place particulière aux artistes régionaux et locaux.

Le festival se décline en deux grands axes une programmation de nuit autour de l’art numérique, ainsi qu’une programmation de jour autour de l’art urbain.

Pour sublimer le patrimoine architectural à travers l’art numérique. Il est construit cette année sur le thème des métamorphoses artificielles et met en valeur les différentes formes de l’art numérique mapping vidéo, installations numériques, etc.Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Metz?s Constellations, which sets the pace for Metz?s cultural and tourist life and extends beyond the city?s boundaries, is the first free cultural event not to be missed on the national and cross-border scene.

The festival invites artists from all over the world to showcase their work, with a special focus on local and regional artists.

The festival has two main focuses: a night-time program focusing on digital art, and a daytime program focusing on urban art.

To sublimate architectural heritage through digital art. The theme of this year?s festival is artificial metamorphoses, and it showcases the various forms of digital art: video mapping, digital installations and more.

German :

Constellations de Metz, die das kulturelle und touristische Leben von Metz bestimmen und über die Grenzen der Stadt hinaus ausstrahlen, setzen sich als neuartiges, kostenloses und unumgängliches Kulturereignis in der nationalen und grenzüberschreitenden Landschaft durch.

Das Festival lädt Künstler aus der ganzen Welt ein, ihre Kunstwelt zu präsentieren, wobei regionalen und lokalen Künstlern ein besonderer Platz eingeräumt wird.

Das Festival hat zwei Schwerpunkte: ein Nachtprogramm rund um die digitale Kunst und ein Tagesprogramm rund um die urbane Kunst.

Um das architektonische Erbe durch digitale Kunst zu sublimieren. Dieses Jahr steht es unter dem Motto « Künstliche Metamorphosen » und stellt verschiedene Formen der digitalen Kunst vor: Videomapping, digitale Installationen etc.

Italiano :

Metz Constellations è diventato un evento culturale e turistico fondamentale a Metz, che si estende oltre i confini della città, è gratuito e rappresenta un appuntamento imperdibile nel panorama culturale nazionale e transfrontaliero.

Il festival invita artisti di tutto il mondo a esporre il loro universo artistico, dando un posto speciale agli artisti regionali e locali.

Il festival si articola in due filoni principali: un programma notturno incentrato sull’arte digitale e un programma diurno incentrato sull’arte urbana.

L’obiettivo è quello di sublimare il patrimonio architettonico attraverso l’arte digitale. Il tema del festival di quest’anno è la metamorfosi artificiale, che presenta una serie di forme d’arte digitale, tra cui il video mapping e le installazioni digitali.

Espanol :

Las Constelaciones de Metz se han convertido en un acontecimiento cultural y turístico de primer orden en Metz, que se extiende más allá de las fronteras de la ciudad. Son gratuitas y constituyen una cita ineludible en el panorama cultural nacional y transfronterizo.

El festival invita a artistas de todo el mundo a exponer su universo artístico, al tiempo que concede un lugar especial a los artistas regionales y locales.

El festival tiene dos vertientes principales: un programa nocturno centrado en el arte digital y un programa diurno centrado en el arte urbano.

El objetivo es sublimar el patrimonio arquitectónico a través del arte digital. El tema del festival de este año son las metamorfosis artificiales, y en él se expondrán diversas formas de arte digital, como el video mapping y las instalaciones digitales.

L’événement Constellations Parcours Pierres Numériques Metz a été mis à jour le 2025-06-11 par AGENCE INSPIRE METZ