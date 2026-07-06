Informations pratiques

Blye

Constellations systémiques Atelier développement personnel

240 Grande Rue Blye Jura

Tarif : 60 – 60 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 13:30:00

fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-30

De 13h30 à 18h30. Ce que la 1ère génération garde en silence, la seconde le porte dans le corps . On ne peut pas changer le passé mais on peut reprendre son pouvoir pour un meilleur avenir pour soi et sa descendance. Constellations du coeur ou du corps en groupe ou individuel. Sur inscription. Minimum 3 personnes et maximum 7 personnes. Tarif 60€/pers en groupe et 80€ en individuel. .

240 Grande Rue Blye 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 56 37

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English : Constellations systémiques Atelier développement personnel

L’événement Constellations systémiques Atelier développement personnel Blye a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE