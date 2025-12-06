CONSTELLATIONS SYSTÉMIQUES ET RITUELLES

Gabriac Lozère

Tarif : 60 – 60 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Un moment unique de constellations rituelles, cette méthode thérapeutique vous invite à dénouer les nœuds émotionnels liés à votre histoire. Amenez votre repas et goûter. Inscriptions obligatoires.

Découvrez la puissance des liens !

Participez à l’atelier de constellations rituelles et libérez votre potentiel.

Que vous soyez constellant ou représentant, cette expérience unique vous permettra de mieux vous comprendre et de renforcer vos relations. Tous les profils sont les bienvenus !

Prêt(e) à explorer vos racines et à vous libérer ?

Rejoignez-nous pour un moment unique de constellations rituelles !

Cette méthode thérapeutique vous invite à dénouer les nœuds émotionnels liés à votre histoire.

Que vous souhaitiez consteller ou simplement vivre l’expérience en tant que représentant, vous contribuerez à un processus de guérison collectif.

Ensemble, créons un espace bienveillant pour explorer, comprendre et grandir.

Tarif en conscience à partir de 60€

Renseignements et inscription (indispensable le plus tôt possible) par téléphone. Amenez votre repas et goûter, les tisanes sont fournies. .

Gabriac 48110 Lozère Occitanie +33 6 03 47 07 79

English :

A unique moment of ritual constellations, this therapeutic method invites you to untie the emotional knots linked to your history. Bring your own lunch and snack. Registration required.

German :

Ein einzigartiger Moment ritueller Aufstellungen. Diese therapeutische Methode lädt Sie ein, die emotionalen Knoten zu lösen, die mit Ihrer Geschichte verbunden sind. Bringen Sie Ihr Essen und einen Snack mit. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Un momento unico di costellazioni rituali, questo metodo terapeutico invita a sciogliere i nodi emotivi legati alla propria storia. Portare il proprio pranzo e spuntino. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Momento único de constelaciones rituales, este método terapéutico le invita a desatar los nudos emocionales ligados a su historia. Traiga su propio almuerzo y merienda. Inscripción obligatoria.

