Constituez votre trousse de toilette des essentiels avec Eclore, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Constituez votre trousse de toilette des essentiels avec Eclore Samedi 14 mars, 11h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
issus de commerces spécialisés dans le vrac, les recettes sont respectueuses de l’environnement, de votre santé et de votre portefeuille !
À partir de 13 ans, accompagné d’un adulte.
Sur inscription.
Apportez 3 bocaux en verre avec couvercles hermétiques (taille entre 50 et 100 ml).
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Apprenez à fabriquer 3 produits d’hygiène et de beauté : dentifrice, déodorant solide et démaquillant. Simples, peu coûteuses et efficaces, avec des ingrédients naturels et bio…