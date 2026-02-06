Construction de mangeoires Boult-aux-Bois

Construction de mangeoires Boult-aux-Bois mercredi 18 février 2026.

Rue de la héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Démonstration et construction de mangeoires en bois et en éléments de récupérationInscription obligatoireGratuit
Rue de la héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98  maisonnatureboult@gmail.com

Demonstration and construction of feeders made of wood and recycled materialsRegistration requiredFree of charge

