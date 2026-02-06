Construction de mangeoires Boult-aux-Bois
Construction de mangeoires Boult-aux-Bois mercredi 18 février 2026.
Construction de mangeoires
Rue de la héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Démonstration et construction de mangeoires en bois et en éléments de récupérationInscription obligatoireGratuit
.
Rue de la héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Demonstration and construction of feeders made of wood and recycled materialsRegistration requiredFree of charge
