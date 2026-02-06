Construction de mangeoires Boult-aux-Bois

Construction de mangeoires

Rue de la héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Début : 2026-02-18

Démonstration et construction de mangeoires en bois et en éléments de récupérationInscription obligatoireGratuit

Rue de la héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

Demonstration and construction of feeders made of wood and recycled materialsRegistration requiredFree of charge

