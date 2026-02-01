Construction de marionnettes D Place Émile Zola Salins-les-Bains

Construction de marionnettes D

Place Émile Zola Ancienne école Voltaire Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 13:30:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-28

Atelier créatif

Venez apprendre à faire une marionnette habitable en carton avec Rik Da Silva du Projet D !

Guidé.es par l’artiste, vous arriverez en 5 rendez-vous à donner vie à de beaux monstres !

Pas besoin de compétences particulières, il s’agit de découper du carton et de manier un pistolet à colle chaude. Mais surtout de créer des moments conviviaux de rencontre et de création, saupoudrés de magie et d’imaginaire !

Les marionnettes créées seront ensuite utilisées lors d’une parade, le samedi 6 juin, dans un village aux alentours de Salins-les-Bains !

Ouvert à tous

Sur inscription

Action proposée dans le cadre du Contrat Territorial de Développement Culturel impulsé par la Communauté de

communes Coeur du Jura et la DRAC BFC, en partenariat avec le CCAS de la ville de Salins-les-Bains. .

Place Émile Zola Ancienne école Voltaire Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 22 68 ccas@mairie-salinslesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Construction de marionnettes D

L’événement Construction de marionnettes D Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA