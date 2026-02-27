Construction de nichoirs Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Construction de nichoirs

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Début : 2026-03-11

Venez construire un véritable nichoir en bois pour accueillir des mésanges dans votre jardin Inscriptions gratuites et obligatoires

.

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

Come and build a real wooden nesting box to welcome chickadees to your garden Free, compulsory registration

