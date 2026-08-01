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AGENDA · Toulon-sur-Allier

Construction de nichoirs Les Sallards Toulon-sur-Allier

mercredi 19 août 2026 · Les Sallards · Toulon-sur-Allier

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Les Sallards
Adresse
Domaine des Sallards
Ville
03400 Toulon-sur-Allier
Département
Allier
Tarif

Toulon-sur-Allier

Construction de nichoirs

Les Sallards Domaine des Sallards Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Animée par une animatrice nature de la Fédération, cette matinée permettra aux participants de découvrir les oiseaux qui fréquentent nos jardins et nos espaces naturels, tout en participant à la fabrication de nichoirs adaptés à différentes espèces.
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Les Sallards Domaine des Sallards Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 10 00  animation1@fedechasse03.com

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English :

Led by a nature guide from the Federation, this morning’swill allow participants to discover the birds that frequent our gardens and natural areas, while helping to build birdhouses suited to different species.

L’événement Construction de nichoirs Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région