Construction de nichoirs Les Sallards Toulon-sur-Allier
mercredi 19 août 2026 · Les Sallards · Toulon-sur-Allier
Informations pratiques
Toulon-sur-Allier
Construction de nichoirs
Les Sallards Domaine des Sallards Toulon-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Animée par une animatrice nature de la Fédération, cette matinée permettra aux participants de découvrir les oiseaux qui fréquentent nos jardins et nos espaces naturels, tout en participant à la fabrication de nichoirs adaptés à différentes espèces.
.
Les Sallards Domaine des Sallards Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 10 00 animation1@fedechasse03.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Led by a nature guide from the Federation, this morning’swill allow participants to discover the birds that frequent our gardens and natural areas, while helping to build birdhouses suited to different species.
L’événement Construction de nichoirs Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région