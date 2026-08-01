Construction de nichoirs Les Sallards Toulon-sur-Allier

Informations pratiques

Toulon-sur-Allier

Construction de nichoirs

Les Sallards Domaine des Sallards Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Animée par une animatrice nature de la Fédération, cette matinée permettra aux participants de découvrir les oiseaux qui fréquentent nos jardins et nos espaces naturels, tout en participant à la fabrication de nichoirs adaptés à différentes espèces.

.

Les Sallards Domaine des Sallards Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 10 00 animation1@fedechasse03.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Led by a nature guide from the Federation, this morning’swill allow participants to discover the birds that frequent our gardens and natural areas, while helping to build birdhouses suited to different species.

L’événement Construction de nichoirs Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région