Construction d’hironchoirs Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Construction d’hironchoirs

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

Date(s) :

Un nichoir spécifique pour les hirondelles !A fabriquer et à installer chez soi pour accueillir les hirondelles. Animation gratuite

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

A special nesting box for swallows! Build and install at home to welcome swallows. Animation gratuite

