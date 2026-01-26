Construction d’igloo avec l’Echappée belle Les Estables
Construction d’igloo avec l’Echappée belle Les Estables dimanche 15 février 2026.
Construction d’igloo avec l’Echappée belle
Le Bourg Les Estables Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
12 € pers.
Dès 6 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 10:00:00
fin : 2026-02-15 12:30:00
Date(s) :
2026-02-15
A vos pelles et scies pour tailler et assembler les blocs de neige et construire notre igloo en famille, tels des inouïts !
Dès 5 ans.
.
Le Bourg Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 51 20 86 beasauvignet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Grab your shovels and saws to cut and assemble snow blocks and build our igloo as a family!
Ages 5 and up.
L’événement Construction d’igloo avec l’Echappée belle Les Estables a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal