Construction d’igloo avec l’Echappée belle Les Estables

Construction d’igloo avec l’Echappée belle

Le Bourg Les Estables Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

12 € pers.

Dès 6 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15 12:30:00

Date(s) :

2026-02-15

A vos pelles et scies pour tailler et assembler les blocs de neige et construire notre igloo en famille, tels des inouïts !

Dès 5 ans.

Le Bourg Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 51 20 86 beasauvignet@gmail.com

English :

Grab your shovels and saws to cut and assemble snow blocks and build our igloo as a family!

Ages 5 and up.

