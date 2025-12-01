Construction d’igloo et grillades Office de Tourisme Gavarnie-Gèdre

Construction d’igloo et grillades

Office de Tourisme GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 09:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2025-12-26

Tous les vendredis. Une balade en raquettes accessible aux plus jeunes, dans l’un des paysages les plus majestueux des Pyrénées qui ravira les petits comme les grands ! Grillades, glissades et construction d’igloos au programme !

À partir de 5 ans.

.

Office de Tourisme GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 87 04 93

English :

Every Friday. A snowshoe outing accessible to the very young, in one of the most majestic landscapes in the Pyrenees that will delight young and old alike! Grills, slides and igloo building are all on the program!

Ages 5 and up.

German :

Jeden Freitag. Eine Schneeschuhwanderung, die auch für die Kleinsten geeignet ist, in einer der majestätischsten Landschaften der Pyrenäen, die Groß und Klein begeistern wird! Grillen, Rutschen und Iglu bauen stehen auf dem Programm!

Ab 5 Jahren.

Italiano :

Ogni venerdì. Un’escursione con le racchette da neve per i più piccoli, in uno dei paesaggi più maestosi dei Pirenei, che farà la gioia di grandi e piccini! Grigliate, scivoli e costruzione di igloo sono in programma!

Per bambini a partire dai 5 anni.

Espanol :

Todos los viernes. Una excursión con raquetas de nieve para los más pequeños, en uno de los paisajes más majestuosos de los Pirineos, que hará las delicias de grandes y pequeños Parrillas, toboganes y construcción de iglús en el programa

Para niños a partir de 5 años.

L’événement Construction d’igloo et grillades Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-10-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65