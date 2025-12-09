Construction d’igloo D19 Larrau
Construction d’igloo
Tarif : 20 – 20 – EUR
Vivez une expérience unique à Iraty, dans la montagne souletine.
Bixente, accompagnateur en montagne diplômé, vous propose une expérience inédite il vous montrera comment construire un igloo. Activités accessibles dès 5 ans. L’organisateur est susceptible de modifier l’heure du rendez-vous en fonction de la météo. Autres dates possibles sur demande. Sur réservation. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73 zeharka@orange.fr
