Construction d’Igloos Lieu dit Gardot Montlebon
Construction d’Igloos
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-20 16:00:00
2026-02-13 2026-02-20
Tout en s’amusant, les enfants vont apprendre les différentes techniques de construction d’igloos ainsi que les règles élémentaires nécessaires à son élaboration (organisation, entraide…).Animation réservée aux enfants de 5 à 11 ans. Sur réservation par téléphone. .
