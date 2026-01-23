Construction d’Igloos Lieu dit Gardot Montlebon

Construction d’Igloos

Lieu dit Gardot Gardot Montlebon Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-20

Tout en s’amusant, les enfants vont apprendre les différentes techniques de construction d’igloos ainsi que les règles élémentaires nécessaires à son élaboration (organisation, entraide…).Animation réservée aux enfants de 5 à 11 ans. Sur réservation par téléphone. .

Lieu dit Gardot Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 87 20

English : Construction d’Igloos

