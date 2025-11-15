Construction d’un nichoir avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Construction d’un nichoir avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon samedi 15 novembre 2025.
Construction d’un nichoir avec le RERS
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Partager des textes et écouter des histoires.
.
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Share texts and listen to stories.
German :
Texte austauschen und Geschichten anhören.
Italiano :
Condividere testi e ascoltare storie.
Espanol :
Compartir textos y escuchar historias.
L’événement Construction d’un nichoir avec le RERS Montluçon a été mis à jour le 2025-09-18 par Montluçon Tourisme