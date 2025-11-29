Construction d’une haie sèche Plateforme de végétaux Le Rheu Samedi 29 novembre, 10h15 Ille-et-Vilaine

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

Venez découvrir une méthode simple, écologique et esthétique pour donner une seconde vie à vos tailles/branchages ! Lors de cet atelier, vous apprendrez à construire une haie sèche, une structure naturelle qui sert à la fois d’abri pour la biodiversité, de clôture rustique et de solution pratique pour recycler simplement vos végétaux au jardin.

**Au programme :**

* Présentation du principe et des avantages de la haie sèche

* Démonstration des techniques de montage pas à pas

* Conseils pour choisir les matériaux et entretenir la haie dans le temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T10:15:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T12:15:00.000+01:00

1

http://bit.ly/rennes_zerodechet

Plateforme de végétaux Impasse Gerhoui, Le Rheu Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine