Construction d’une haie sèche Plateforme de végétaux Le Rheu Samedi 29 novembre, 10h15 Ille-et-Vilaine
Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.
Venez découvrir une méthode simple, écologique et esthétique pour donner une seconde vie à vos tailles/branchages ! Lors de cet atelier, vous apprendrez à construire une haie sèche, une structure naturelle qui sert à la fois d’abri pour la biodiversité, de clôture rustique et de solution pratique pour recycler simplement vos végétaux au jardin.
**Au programme :**
* Présentation du principe et des avantages de la haie sèche
* Démonstration des techniques de montage pas à pas
* Conseils pour choisir les matériaux et entretenir la haie dans le temps
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-29T10:15:00.000+01:00
Fin : 2025-11-29T12:15:00.000+01:00
Plateforme de végétaux Impasse Gerhoui, Le Rheu Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine