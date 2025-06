CONSTRUCTION EN PIERRE SÈCHE Agel 5 juillet 2025 07:00

Hérault

CONSTRUCTION EN PIERRE SÈCHE Salle des fêtes Agel Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Journée d’initiation à la construction et rénovation en pierres sèches.

Les participants doivent prévoir un pique-nique, de l’eau, une casquette ou chapeau, de bonnes chaussures ainsi qu’une paire de gants de travail. .

Salle des fêtes

Agel 34210 Hérault Occitanie +33 4 67 97 38 22 accueil@parc-haut-languedoc.fr

English :

Introductory day to dry stone construction and renovation.

Participants should bring a picnic lunch, water, a cap or hat, good shoes and a pair of work gloves

German :

Einführungstag in den Bau und die Renovierung mit trockenen Steinen.

Die Teilnehmer sollten ein Picknick, Wasser, eine Mütze oder einen Hut, gute Schuhe und ein Paar Arbeitshandschuhe mitbringen

Italiano :

Una giornata introduttiva alla costruzione e alla ristrutturazione in pietra a secco.

I partecipanti devono portare un pranzo al sacco, acqua, un berretto o un cappello, scarpe buone e un paio di guanti da lavoro

Espanol :

Jornada de introducción a la construcción y renovación con piedra seca.

Los participantes deberán traer un almuerzo tipo picnic, agua, gorra o sombrero, buen calzado y un par de guantes de trabajo

