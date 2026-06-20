Agel

CONSTRUCTION EN PIERRE SÈCHE

Agel Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Découvrez l’art d’assembler la pierre sans mortier à Agel. Cette journée encadrée par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc combine apports théoriques et atelier de rénovation sur le terrain. Un rendez-vous d’action patrimoniale !

Éléments incontournables de nos campagnes, les aménagements en pierres sèches dessinent les contours de nos parcelles et retiennent les terres de nos coteaux. À Agel, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc organise une journée de sensibilisation et d’action dédiée à ce savoir-faire inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Après une première partie didactique en salle consacrée à la théorie des forces et au choix des pierres, vous rejoindrez le site de restauration pour manipuler la matière. Guidé par les conseils d’un formateur spécialisé, vous apprendrez à caler, croiser et ajuster les blocs pour rebâtir un ouvrage dégradé. Une rencontre enrichissante alliant sauvegarde du patrimoine vernaculaire, valorisation des ressources locales et convivialité rurale.

Matériel obligatoire à apporter gants robustes, chaussures de sécurité ou de rando, eau et pique-nique..

PROGRAMME DETAILLE

9h 10h Présentation des principes de la construction en pierre sèche

10h -17h Initiation à la rénovation d’un muret en pierre sèche

L’intervenant présentera les grands principes de la technique à 9h, à l’aide d’un diaporama et de nombreuses photos. Cette présentation sera suivie par une mise en pratique à l’extérieur sur des murets à rénover jusqu’à 17h. .

Agel 34210 Hérault Occitanie +33 4 67 97 38 22 accueil@parc-haut-languedoc.fr

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English : CONSTRUCTION EN PIERRE SÈCHE

Discover the art of stone masonry without mortar with Agel. This day-long event, organized by the Haut-Languedoc Regional Nature Park, combines theoretical instruction with a hands-on renovation workshop. An event dedicated to heritage preservation!

L’événement CONSTRUCTION EN PIERRE SÈCHE Agel a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC