Construction et allumage d’une charbonnière Cubjac-Auvézère-Val d’Ans

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-20

Jean-Michel Blattier, l’un des derniers charbonniers de la Double, et son équipe vont faire la démonstration du processus de fabrication de charbon à l’ancienne

Dim 14 sept, construction de charbonnières et d’une cabane de charbonnier. Allumage de la charbonnière entre 17h et 18h30.

Pendant toute la semaine à tout moment, vous pouvez passer les voir construire, les soutenir et les encourager, et même partager leur repas (plancha midi et soir, sur réservation auprès de Patrick 06 78 40 79 17).

Sa 20 sept de 9h à 19h, animations avec des créateurs, producteurs et artisans, musiciens et chanteurs. Restauration locale.

Visite de la forge d’Ans le 20 sept à 10h30 et 17h (groupes dans la semaine sur rdv).

Extraction et vente du charbon le 19 et 20 sept. .

La Forge d’Ans Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 46 65 80

English :

Dim 14 sept, construction of charcoal kilns and a charcoal maker’s hut. Lighting of the charcoal kiln between 5 and 6.30pm.

Visits throughout the week.

Sa 20 sept from 9am to 7pm, entertainment with creators, producers and craftsmen. Local catering.

Visit to the Ans forge.

German : Construction et allumage d’une charbonnière

So 14. Sept. Bau von Köhlermeilern und einer Köhlerhütte. Anzünden des Köhlers zwischen 17:00 und 18:30 Uhr.

Während der ganzen Woche Besichtigungen.

Sa 20. Sept. von 9 bis 19 Uhr, Veranstaltungen mit Schöpfern, Produzenten und Handwerkern. Lokale Gastronomie.

Besichtigung der Schmiede von Ans.

Italiano :

Domenica 14 settembre, costruzione di carbonaie e di una capanna per i carbonai. Accensione della carbonaia tra le 17.00 e le 18.30.

Visite durante tutta la settimana.

Sabato 20 settembre, dalle 9.00 alle 19.00, animazione con designer, produttori e artigiani. Ristorazione locale.

Visita alla fucina dell’Ans.

Espanol : Construction et allumage d’une charbonnière

Domingo 14 de septiembre, construcción de carboneras y de una cabaña de carbonero. Encendido de la carbonera entre las 17.00 y las 18.30 horas.

Visitas durante toda la semana.

Sábado 20 de septiembre, de 9.00 a 19.00 h, animación con diseñadores, productores y artesanos. Restauración local.

Visita a la forja de Ans.

