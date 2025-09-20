Construction libre Bibliothèque municipale Olivet

Construction libre Bibliothèque municipale Olivet samedi 20 septembre 2025.

Construction libre Samedi 20 septembre, 10h00 Bibliothèque municipale Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Construction libre

Les plus jeunes sont invités à laisser leur imagination et leurs talents de bâtisseurs s’exprimer !

Jeux de construction à disposition dans les espaces jeunesse du rez-de-chaussée.

Bibliothèque municipale 365 rue du Général-de-Gaulle 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 25 06 16 http://www.ville-olivet.fr Cet édifice était autrefois un couvent catholique. En 1863, sous l’impulsion de Théophile Jourdan, il devient un orphelinat pour jeunes filles, l’orphelinat de la famille Sainte-Marie. La gestion en est confiée aux sœurs de Saint-Vincent de Paul. En 1992, la mairie d’Olivet acquiert l’orphelinat afin d’y déplacer l’ancienne bibliothèque municipale, devenue trop petite dans l’enceinte du Moulin de la Vapeur.

L’établissement connait alors une importante restauration et en juin 2004, le maire d’Olivet inaugure la nouvelle bibliothèque municipale.

Construction libre

Brickonaute