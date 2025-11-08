Construction low tech : la marmite norvégienne La Ferme des Mille Bras Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Places limitées. Inscriptions gratuites sur HelloAsso. Tout public

Découvrez et participez à la construction low tech d’une marmite norvégienne : une caisse isotherme dans laquelle est placée une cocotte qui prolongera passivement la cuisson de plusieurs heures sans aucune source d’énergie extérieure ou supplémentaire. L’énergie ainsi économisée serait en moyenne de 50 % !Bien que ce type de cuisson soit environ 1/3 plus long que sur le feu, l’avantage est de ne pas avoir besoin de surveiller le plat de peur qu’il ne cuise trop ou qu’il ne brûle… Nous ferons le tour de la question durant cet atelier ludique et participatif, proposé et animé par Olivier Trocherie (entrepreneur de l’Ouvre-Boîtes à Nantes, jardinier potagiste et créateur de Les mains à la terre à Rezé), au cours duquel nous évoquerons les variantes, principes, usages, recettes et temps de cuisson possibles… ?? 12 PLACES UNIQUEMENT ?? La Ferme des Mille Bras, ferme participative et solidaire, se situe dans le même espace que les maraîchers l’Escarbote et Les Deux Feuilles (dont vous pouvez profiter d’une vente de paniers de légumes le matin même de 10h à 12h30). Vous pouvez nous rejoindre en :• Bus 38 : depuis l’arrêt Pirmil à Nantes, descendre à l’arrêt Jules Vallès• Vélo : 25 minutes depuis Nantes centre• Voiture : se garer sur la rue puis prendre l’allée à pied (attention à ne pas vous garez sur le parking des Deux Feuilles : cet espace est réservé à la clientèle de cette ferme).______________________________________Atelier n°2 de notre programme automne/hiver 2025 : découvrez nos autres ateliers gratuits sur notre page Hello Asso, notre site web et nos réseaux sociaux !Inscrivez-vous vite sur HelloAsso.

La Ferme des Mille Bras Bouguenais 44340

https://www.helloasso.com/associations/la-ferme-des-mille-bras/evenements/construction-low-tech-la-marmite-norvegienne