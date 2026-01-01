Construction sur neige animation gratuite 31/01/2026 Station de Piau Aragnouet

Construction sur neige animation gratuite 31/01/2026

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 15:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Venez retrouver nos animateurs préférés, sur l’aire ludique de la Marmotte, pour réaliser des constructions sur neige igloos ou bonhommes de neige. Animation gratuite, maintenue ou adaptée en fonction des conditions météo.

N’oubliez pas votre bonne humeur pour mieux partager ce moment de jeux!

.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Join our favorite entertainers on the Marmotte playground to build igloos or snowmen on snow. Free activity, maintained or adapted according to weather conditions.

Don’t forget your good mood to share this moment of fun!

