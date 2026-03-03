Construire au Néolithique dans le Midi méditerranéen, pour quels habitats, pour quels habitants ? Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons
Construire au Néolithique dans le Midi méditerranéen, pour quels habitats, pour quels habitants ? Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons vendredi 6 mars 2026.
Par Xavier Margarit, conservateur en chef au ministère de la culture, responsable du Centre national de la Préhistoire à Périgueux
Organisé par l’association GERBAPP (Groupe d’Etudes et Recherches bergeracois sur l’Art Pariétal paléolithique)
Conférence gratuite suivie d’un rafraichissement. .
