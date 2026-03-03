Construire au Néolithique dans le Midi méditerranéen, pour quels habitats, pour quels habitants ? Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons

Construire au Néolithique dans le Midi méditerranéen, pour quels habitats, pour quels habitants ?

Salle des fêtes 92 Route de la Jarthe Saint-Germain-et-Mons Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Par Xavier Margarit, conservateur en chef au ministère de la culture, responsable du Centre national de la Préhistoire à Périgueux

Organisé par l’association GERBAPP (Groupe d’Etudes et Recherches bergeracois sur l’Art Pariétal paléolithique)

Conférence gratuite suivie d’un rafraichissement. .

Salle des fêtes 92 Route de la Jarthe Saint-Germain-et-Mons 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 36 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Construire au Néolithique dans le Midi méditerranéen, pour quels habitats, pour quels habitants ?

L’événement Construire au Néolithique dans le Midi méditerranéen, pour quels habitats, pour quels habitants ? Saint-Germain-et-Mons a été mis à jour le 2026-02-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides