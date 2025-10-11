Construire des paysages désirables Comment concilier économie agricole, biodiversité et mise en valeur du paysage ? Espace Marcel Pagnol Gignac-la-Nerthe

Construire des paysages désirables Comment concilier économie agricole, biodiversité et mise en valeur du paysage ?

Samedi 11 octobre 2025 de 14h à 21h. Espace Marcel Pagnol 2 avenue Marcel Paul Gignac-la-Nerthe Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 21:00:00

2025-10-11

Infos de l’événement

De 14h à 17 h visite des exploitations de Julie ANDRE et Laurent RASTOIN



Départ des visites à 14h et 15h30



Verger Faiseuse de Racines Impasse des Templiers Gignac (en face de la pharmacie)

Domaine de Rebuty Chemin de Rebuty Gignac



– 17h 30 à 18h30 accueil des participants dans la salle Marcel Pagnol

– 18h30 à 20h conférence-rencontre-débat

– 20h à 21h repas/dégustation .

Espace Marcel Pagnol 2 avenue Marcel Paul Gignac-la-Nerthe 13180 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

