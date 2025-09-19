Construire et décorer son campanile en carton Eglise St Jean Baptiste La Porta La Porta

Construire et décorer son campanile en carton Eglise St Jean Baptiste La Porta La Porta vendredi 19 septembre 2025.

Construire et décorer son campanile en carton Vendredi 19 septembre, 14h00 Eglise St Jean Baptiste La Porta Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:+ – 2025-09-19T15:+

Fin : 2025-09-19T14:+ – 2025-09-19T15:+

Après l’observation du campanile de l’église St Jean Baptiste de La Porta, l’atelier consiste en la construction à partir de modules parallélépipédiques en carton d’une maquette du campanile.

Elle sera ornée de graphismes au marqueur noir afin de découvrir et reproduire le vocabulaire baroque de l’ouvrage de l’architecte milanais Baini.

Eglise St Jean Baptiste La Porta 20237 La Porta 20237 Haute-Corse Corse 0674265422 Eglise baroque

Après l’observation du campanile de l’église St Jean Baptiste de La Porta, l’atelier consiste en la construction à partir de modules parallélépipédiques en carton d’une maquette du campanile.

©Monumentum