« Construire l’enfance » Rencontre franco-tchèques autour de la collection d’albums jeunesse du Père Castor Forgeneuve Meuzac
« Construire l’enfance » Rencontre franco-tchèques autour de la collection d’albums jeunesse du Père Castor Forgeneuve Meuzac lundi 13 octobre 2025.
« Construire l’enfance » Rencontre franco-tchèques autour de la collection d’albums jeunesse du Père Castor
Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-13
« CONSTRUIRE L’ENFANCE » C’est une rencontre franco-tchèques autour de la collection d’albums jeunesse du Père Castor. L’université de Limoges et la Maison du Père Castor ont réussi à mettre en place un programme riche avec des conférences, une table-ronde et des ateliers artistiques en présence d’universitaires français et tchèques, directrices et directeurs de lieux culturels, libraires et auteurices-illustratrices. L’évènement est gratuit, sur inscription. .
Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 mediatheque.perecastor@orange.fr
English : « Construire l’enfance » Rencontre franco-tchèques autour de la collection d’albums jeunesse du Père Castor
German : « Construire l’enfance » Rencontre franco-tchèques autour de la collection d’albums jeunesse du Père Castor
Italiano :
Espanol : « Construire l’enfance » Rencontre franco-tchèques autour de la collection d’albums jeunesse du Père Castor
L’événement « Construire l’enfance » Rencontre franco-tchèques autour de la collection d’albums jeunesse du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne