Construire un Feu Aventure Audio Médiathèque de la Carriade Crançot Hauteroche Hauteroche

Construire un Feu Aventure Audio

Médiathèque de la Carriade Crançot Hauteroche 1 rue de la Carrière Hauteroche Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:45:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Construire un feu est l’une des plus célèbres nouvelles de Jack London, écrivain et aventurier téméraire ayant participé à la ruée vers l’or de la fin du 19ème siècle dans le Klondike, au nord du Canada. Raphaëlle de Delisle nous propose une adaptation de ce texte, à trois voix, bruitée et mise en musique par ses soins. L’histoire d’un homme, avide d’or, qui en paiera le prix. À écouter, les yeux fermés, confortablement installé dans un cocon tamisé. .

Médiathèque de la Carriade Crançot Hauteroche 1 rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Construire un Feu Aventure Audio

L’événement Construire un Feu Aventure Audio Hauteroche a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme JurAbsolu