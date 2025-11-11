Construire une cabane en saule La Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit

Construire une cabane en saule

La Maison du Parc 692 Rue du Petit pont Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 09:00:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Cette année, l’Ethnothèque, met l’arbre têtard au cœur de sa programmation. La cabane en osier vivant est un espace de jeu et de rêve pour les petits et, parfois, pour les grands. Mais ce peut être aussi une construction esthétique et végétale qui s’intègre naturellement dans votre jardin.

Lucile Fourtier, vannière, vous propose de participer à la fabrication d’une cabane en saule sur le terrain de nature à visée éducative de la maison du Parc, afin d’apprendre les gestes et savoir-faire et de pouvoir construire une cabane avec vos propres brins de saule têtard !

Dans le cadre de la thématique de sa saison 2025-2026 sur l’arbre têtard, l’Ethnothèque, musée des

Boucles de la Seine Normande vous propose un itinéraire technique depuis la plantation jusqu’à la

production de bois, notamment de chauffage, pour redonner une place à cet arbre sous une forme

innovante au sein de nos villages et de nos jardins.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux personnes souhaitant en connaître davantage sur l’arbre têtard.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et au travail manuel. .

La Maison du Parc 692 Rue du Petit pont Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

English : Construire une cabane en saule

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Construire une cabane en saule Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2025-11-11 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme