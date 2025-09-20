Construis ta ville en KAPLA Halle aux sucres Dunkerque

Construis ta ville en KAPLA Halle aux sucres Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Construis ta ville en KAPLA 20 et 21 septembre Halle aux sucres Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Et si vous deveniez bâtisseur d’un jour ? Imaginez et construisez une ville à votre image en mode participatif. Les enfants sont invités à explorer l’architecture et l’urbanisme de manière ludique et créative à travers un atelier de construction. Venez donner forme à vos idées pour la ville de demain !

Avec un animateur : samedi et dimanche à 16h30

Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Libre de droit