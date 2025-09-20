Construis ta ville idéale Palais des rois sardes Nice

Construis ta ville idéale Palais des rois sardes Nice samedi 20 septembre 2025.

Construis ta ville idéale 20 et 21 septembre Palais des rois sardes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construis ta ville idéale !

« Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2025, des animations inédites ouvertes à tous. »

À partir d’un plan de la ville de Nice de la fin du XIXe siècle, découvrez l’évolution de l’urbanisme et amusez-vous à imaginer votre ville idéale. Construisez immeubles, commerces et lieux de vie…Mais attention ! Argumentez vos choix !

Ateliers pour les enfants de 6 à 14 ans.

Palais des rois sardes 10 rue de la Préfecture 06000 Nice Nice 06000 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Construis ta ville idéale !

Création Archives départementales des Alpes-Maritimes