Construis ta ville imaginaire en 3D Médiathèque Moirans-en-Montagne

Construis ta ville imaginaire en 3D

Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Atelier créatif construit la ville imaginaire en 3D le mercredi 21 janvier, de 14h à 16h à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.

A partir de papiers, cartons, livres. A partir de 8 ans, intergénérationnel.

Gratuit, sur inscription. .

Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84 media-moiransenmontagne@terredemeraude.fr

English : Construis ta ville imaginaire en 3D

