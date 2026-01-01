Construis ta ville imaginaire en 3D Médiathèque Moirans-en-Montagne
Construis ta ville imaginaire en 3D
Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura
Gratuit
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
2026-01-21
Atelier créatif construit la ville imaginaire en 3D le mercredi 21 janvier, de 14h à 16h à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.
A partir de papiers, cartons, livres. A partir de 8 ans, intergénérationnel.
Gratuit, sur inscription. .
Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84 media-moiransenmontagne@terredemeraude.fr
