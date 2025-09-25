Construis ton futur Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes

Construis ton futur Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes jeudi 25 septembre 2025.

Une session de 4 ateliers pour préparer des oraux, mieux gérer son stress, identifier ses propres ressources pour aborder sereinement l’avenir.

Tu as besoin de te présenter pour un premier poste, de préparer des oraux, tu souhaites mieux gérer ton stress ou tu te questionnes sur ton insertion professionnelle…

Le Jeu de Paume met en place 1 session de 4 ateliers d’1h30 en petit groupe animés par Marion, experte en communication et coach professionnelle.

L’objectif : Identifier tes ressources pour les mobiliser de manière concrète et aborder ton avenir plus sereinement.

En clair, révèle tes talents !

L’inscription obligatoire vaut pour la session de 4 ateliers.

Contact auprès du Jeu de Paume au 02.21.02.22.40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-25T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T19:30:00.000+02:00

https://framaforms.org/inscription-aux-ateliers-construis-ton-futur-1753432613

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Rennes 35000