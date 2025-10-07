Construis ton paysage – Atelier créatif – 7-9 ans Chronographe (Le) Rezé

Construis ton paysage – Atelier créatif – 7-9 ans Chronographe (Le) Rezé jeudi 19 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 14:30 – 15:30

Gratuit : non Sur inscription Enfant Carte Blanche : 2.5€Enfant Métropole : 3€Enfant Hors-Métropole : 6€ Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 9

Dans cet atelier où rien n’est impossible, donner à vos enfants la possibilité d’imaginer le paysage comme ils le perçoivent, comme ils le ressentent. Coller, colorier, ajouter, effacer, cacher, tout semble réalisable quand on s’affranchit des contraintes. Une belle manière de poser le regard sur nos paysages, et prendre conscience de ce qui nous entoure.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr http://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home