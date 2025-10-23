Construis ton paysage – Atelier créatif – 7-9 ans Le Chronographe Rezé

Construis ton paysage – Atelier créatif – 7-9 ans 23 octobre 2025 – 19 février 2026, certains jeudis Le Chronographe Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-23T14:30:00 – 2025-10-23T15:30:00

Fin : 2026-02-19T14:30:00 – 2026-02-19T15:30:00

Dans cet atelier où rien n’est impossible, donner à vos enfants la possibilité d’imaginer le paysage comme ils le perçoivent, comme ils le ressentent. Coller, colorier, ajouter, effacer, cacher, tout semble réalisable quand on s’affranchit des contraintes. Une belle manière de poser le regard sur nos paysages, et prendre conscience de ce qui nous entoure.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Qui n’a jamais rêvé de construire son paysage ? Une montagne par-là, un lac par ici. Tiens, si je mettais une route au milieu de tout ça ? Et un supermarché ?

