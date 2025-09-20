Construis ton petit bateau et teste-le sur le sur l’eau ! Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine

Construis ton petit bateau et teste-le sur le sur l’eau ! Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre à partir de 5 ans jusqu’à 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Au Musée, les enfants construisent un petit voilier, le décorent et le font naviguer dans le cadre d’une régate. Ils repartent avec leur bateau.

Musée de la batellerie et des voies navigables 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France 0134903950 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ Maquettes anciennes de bateaux fluviaux, archives iconographiques de l’ancienne Inspection des Ports de Paris, cartes, photographies, dessins, revues spécialisées, objets. SNCF Conflans Centre

Atelier construction petit voilier

© Ville de Conflans