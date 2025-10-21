Construisez votre avenir dans la Cybersécurité Cesson-Sévigné – Agence RENNES NORD Cesson-Sévigné

Venez participer à la 2ème édition du Forum des métiers de la Cybersécurité organisé dans le cadre du Cyber moi/s Au programme: Table ronde avec des employeurs de la cybersécurité Rencontres de profes

Venez participer à la 2ème édition du Forum des métiers de la Cybersécurité organisé dans le cadre du Cyber moi/s Au programme: Table ronde avec des employeurs de la cybersécurité Rencontres de professionnels de la cybersécurité Découverte des formations Mini conférences Escape game, CTF Espace conseils, bar à CV Cet évènement est ouvert à tous les profils recherchant de nouvelles opportunités professionnelles. On vous attend nombreux.ses

Cet évènement se déroule à la Cyber Place. Attention dif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-21T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T19:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/501615

Cesson-Sévigné – Agence RENNES NORD 35510 Cesson-Sévigné Écopôle Sud-Est Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine