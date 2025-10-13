Construisez votre avenir dans le secteur du bâtiment ! Agence CAEN BEAULIEU Caen

Construisez votre avenir dans le secteur du bâtiment ! Lundi 13 octobre, 09h00 Agence CAEN BEAULIEU Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-13T09:00 – 2025-10-13T10:30

Fin : 2025-10-13T09:00 – 2025-10-13T10:30

Construisez votre avenir dans le secteur du bâtiment ! Vous êtes curieux, motivé, ou simplement en quête d’une nouvelle voie professionnelle ? Venez découvrir les opportunités du secteur du bâtiment lors d’une session de détection de potentiel conçue pour découvrir vos compétences ! Au programme : Des exercices pratiques pour tester vos aptitudes et vous immerger dans des situations L’objectif : immersion en entreprise, formation, recrutement Que vous soyez débutant ou en reconversion, cette session est une porte d’entrée vers un secteur dynamique, et à fort potentiel de recrutement !

Agence CAEN BEAULIEU 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandy

