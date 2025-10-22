Construisez votre nichoir à oiseaux Salle polyvalente de Saillé Guérande

Construisez votre nichoir à oiseaux

Salle polyvalente de Saillé 2 Chemi des Prés du Moulin Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22

Après un temps d’échange pour mieux connaitre les oiseaux de nos jardins, nous vous proposerons de construire un nichoir, qui facilitera la vie de vos colocataires mélodieux qui ont souvent du mal a trouver un site pour leur futur nid douillet.

N’hésitez pas, si vous en avez, à amener avec vous votre visseuse deviseuses, embouts et forets.

Atelier gratuit, sur inscription. .

Salle polyvalente de Saillé 2 Chemi des Prés du Moulin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

