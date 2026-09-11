« Construisons des mondes imaginaires ! » — Atelier Zlow Trouville-sur-Mer
lundi 19 octobre 2026 · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
« Construisons des mondes imaginaires ! » — Atelier Zlow
26 Rue Carnot Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-10-19
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-19
Du 19 au 23 octobre, l’atelier Zlow propose « Construisons des mondes imaginaires ! » : les enfants créent des univers en Lego et Kapla. Deux créneaux selon l’âge, 145 € la semaine.
À Trouville-sur-Mer, l’atelier Zlow invite petits et grands à vivre une parenthèse créative et naturelle, au cœur d’un univers chaleureux et inspirant. À travers des ateliers ludiques, sensoriels et manuels, Agathe propose de faire ensemble, de créer, de bricoler et de renouer avec les matières naturelles : feuilles, fleurs, terre, graines ou objets à transformer deviennent les supports d’expérimentation et d’imaginaire.
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre, place à « Construisons des mondes imaginaires ! ». À l’aide de Lego et de Kapla, les enfants inventent, construisent et donnent vie à des univers extraordinaires : villes fantastiques, châteaux mystérieux, maisons insolites, paysages enchantés. Architectes le temps d’une semaine, ils vont construire des mondes tout droit sortis de leur imagination.
Infos pratiques
Dates : du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Horaires : 10 h – 11 h 30 (à partir de 4 ans) et 15 h – 17 h (à partir de 7 ans)
Lieu : Atelier Zlow, Trouville-sur-Mer
Tarif : 145 € la semaine .
26 Rue Carnot Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 87 32 33 45 zlow.trouville@gmail.com
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English : « Construisons des mondes imaginaires ! » — Atelier Zlow
From 19 to 23 October, the Zlow workshop is running ‘Let’s build imaginary worlds!’, where children create worlds using Lego and Kapla. Two sessions available depending on age, €145 per week.
L’événement « Construisons des mondes imaginaires ! » — Atelier Zlow Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
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