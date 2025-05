Yallä yallä festival – Consulat Voltaire Paris, 7 juin 2025, Paris.

Pour la toute première fois, les univers de YALLÄ et 109WITHH s’unissent pour créer un événement unique : YALLÄ YALLÄ FEST, un festival joyeux, engagé et inclusif, entièrement dédié à la mode circulaire, à l’art émergent et à la fête accessible à tous.

UNE COLLABORATION INÉDITE AVEC LE GROUPE WSN

Acteur incontournable depuis plus de 35 ans dans la création d’événements dédiés à la créativité, le Groupe WSN se positionne à la croisée de la mode, du design, du lifestyle et de la culture.

WSN conçoit des rendez-vous uniques où se rencontrent business et émotion, accompagnant marques, distributeurs et talents émergents à travers 12 événements annuels, dont des formats innovants comme Matter & Shape ou DRP.

Sponsor officiel du YALLÄ YALLÄ FEST, WSN affirme son engagement à faire rayonner la scène créative, culturelle et de la mode durable.

Un événement grand public… à petit prix !

Ici, l’accès est pensé pour être inclusif ( 5€ par jour ) pour permettre au plus grand nombre de découvrir la richesse de la scène créative parisienne et des initiatives éco-responsables.

Le YALLÄ YALLÄ FEST casse les codes des salons élitistes et propose un rendez-vous festif, populaire et conscient.

Au programme :

50 stands de seconde main, vintage, brocante et upcycling

Des créateurs engagés à prix doux

Des concerts live, DJ sets et battles de voguing

Des ateliers DIY (upcycling de sneakers, réparation textile, sérigraphie…)

Des talks inspirants et des activités bien-être (tatouage éphémère, cartomancie, nail art…)

C’est l’occasion rêvée de chiner autrement, de rencontrer les nouvelles figures de la mode responsable, de danser au cœur d’un ancien bâtiment industriel reconverti, et surtout, de participer à une révolution joyeuse, stylée et abordable.

Du samedi 07 juin 2025 au dimanche 08 juin 2025 :

payant

Public adultes.

Consulat Voltaire 14 Ave Parmentier 75011 Paris

La révolution de la seconde main débarque en festival !