Consulations des Grains d’Phonie Labergement-Sainte-Marie
Consulations des Grains d’Phonie Labergement-Sainte-Marie samedi 11 octobre 2025.
Consulations des Grains d’Phonie
Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12
Après MOTEUR ACTION!!! et HAPPY BIRHTDAY!!! les Grains d’Phonie reviennent avec leur nouveau spectacle Con…sultations!!!
Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons déjà tous « un p’tit grain en plus ».
Spectacle de Chorale Comédie mêlant chants 4 voix et sketchs le tout sous la direction artistique d’Etienne Roland.
Si vous trouvez les chorales ringardes venez nous voir!!! .
Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 83 32 71
English : Consulations des Grains d’Phonie
German : Consulations des Grains d’Phonie
Italiano :
Espanol :
L’événement Consulations des Grains d’Phonie Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS