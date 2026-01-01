CONSULTATION & ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE

Frazé Eure-et-Loir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 13:30:00

fin : 2026-01-30 18:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Une séance d’accompagnement psychologique.

Sur Rendez-vous. En individuel ou en collectif.

Prisca Tarraga, psychologue, vous propose un espace de parole sécurisant, une écoute bienveillante, sans jugement, dans le respect et la confidentialité. Une belle opportunité d’accéder localement à un accompagnement professionnel, humain et structurant. .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 56 84 57 31 cliniquedutravail.centre@gmail.com

English :

A psychological support session.

