Consultation habitante: la réhabilitation de la Maison de Quartier de Villejean Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes Jeudi 11 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

La MQV a eu 50 ans récemment. Un projet de réhabilitation est en chemin avec la Ville de Rennes. Nous souhaitons connaître vos avis d’utilisateurs-trices sur les utilisations du futur équipement.

Madame, monsieur, chers adhérents et adhérentes,

La MQV a fêté ses 50 ans récemment. Un projet de réhabilitation est en chemin avec la Ville de Rennes.

Nous souhaitons connaître vos avis d’utilisateurs-trices et vos envies sur les utilisations du futur équipement (pour les 50 ans à venir !). Le Conseil d’Administration fera remonter ces avis à la Ville de Rennes.

A cet effet, nous vous convions à une réunion pour y réfléchir ensemble :

Le jeudi 11 décembre 2025

A 18 heures, dans le hall cheminée de la MQV

Merci de nous confirmer votre participation pour le mardi 9 décembre en cliquant sur le lien ci dessous (pour les associations, préciser nom de l’asso et représentant):

[Lien de confirmation de votre présence](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V1AXJ6CkhfxnzzoeMwaOcvUFTcHbkWoSf4CKW0UpTfo/edit?gid=1161341563#gid=1161341563)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T20:30:00.000+01:00

1



Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes 2 Rue de Bourgogne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine