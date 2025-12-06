Consultation habitante: la réhabilitation de la Maison de Quartier de Villejean Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes
Consultation habitante: la réhabilitation de la Maison de Quartier de Villejean Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes Jeudi 11 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Madame, monsieur, chers adhérents et adhérentes,
La MQV a fêté ses 50 ans récemment. Un projet de réhabilitation est en chemin avec la Ville de Rennes.
Nous souhaitons connaître vos avis d’utilisateurs-trices et vos envies sur les utilisations du futur équipement (pour les 50 ans à venir !). Le Conseil d’Administration fera remonter ces avis à la Ville de Rennes.
A cet effet, nous vous convions à une réunion pour y réfléchir ensemble :
Le jeudi 11 décembre 2025
A 18 heures, dans le hall cheminée de la MQV
Merci de nous confirmer votre participation pour le mardi 9 décembre en cliquant sur le lien ci dessous (pour les associations, préciser nom de l’asso et représentant):
[Lien de confirmation de votre présence](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V1AXJ6CkhfxnzzoeMwaOcvUFTcHbkWoSf4CKW0UpTfo/edit?gid=1161341563#gid=1161341563)
