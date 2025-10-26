Consultations des Grains d’Phonie Oye-et-Pallet
Salle des fêtes Oye-et-Pallet Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-26 17:00:00
fin : 2025-10-26 22:00:00
2025-10-26
Après MOTEUR ACTION!!! et HAPPY BIRHTDAY!!! les Grains d’Phonie reviennent avec leur nouveau spectacle Con…sultations!!!
Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons déjà tous « un p’tit grain en plus ».
Spectacle de Chorale Comédie mêlant chants 4 voix et sketchs le tout sous la direction artistique d’Etienne Roland.
Si vous trouvez les chorales ringardes venez nous voir!!! .
Salle des fêtes Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 83 32 71
