Consultations des Grains d’Phonie Oye-et-Pallet

Consultations des Grains d’Phonie

Salle des fêtes Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : 12 EUR

Début : 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26 22:00:00

2025-10-26

Après MOTEUR ACTION!!! et HAPPY BIRHTDAY!!! les Grains d’Phonie reviennent avec leur nouveau spectacle Con…sultations!!!

Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons déjà tous « un p’tit grain en plus ».

Spectacle de Chorale Comédie mêlant chants 4 voix et sketchs le tout sous la direction artistique d’Etienne Roland.

Si vous trouvez les chorales ringardes venez nous voir!!! .

Salle des fêtes Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 83 32 71

