Contacts défunts ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Dans un cadre sécurisé et bienveillant, je transmets à l’aide de mes capacités médiumniques les messages de vos envolés.

Dans un cadre sécurisé et bienveillant, je transmets à l’aide de mes capacités médiumniques les messages de vos envolés.

Ces messages transmis avec le coeur permettent de vous accompagner dans votre cheminement du deuil, de vous apporter plus d’apaisement et de douceur dans votre vie.

Ce moment se déroule dans la bienveillance, dans le respect des défunts et des participants.

Vous pouvez apporter une photo de votre défunt (une seule et unique par famille).

A bientôt !

Charlène

L’ANIMATRICE

Charlène, Medium et Accompagnante du deuil

Pour en savoir plus www.lavoixdecharlene.com

Page FB https://www.facebook.com/lavoixdecharlene

à l’ODDAS, 25, rue des Cordiers, 85200 Fontenay Le Comte

SALLE N°1

12 personnes max TARIF libre et en conscience

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

– Tél 06 99 00 08 83 (Charlène)

– Mail lavoixdecharlene@gmail.com

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION:

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck) .

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 99 00 08 83 lavoixdecharlene@gmail.com

English :

Contacting the deceased

In a safe and caring environment, I use my mediumistic skills to transmit messages from your departed loved ones.

German :

Kontakt zu Verstorbenen

In einem sicheren und wohlwollenden Rahmen übermittle ich mithilfe meiner medialen Fähigkeiten die Botschaften Ihrer Verstorbenen.

Italiano :

Contatto con i defunti

In un ambiente sicuro e attento, utilizzo le mie capacità medianiche per trasmettere messaggi dai vostri cari defunti.

Espanol :

Contacto con los difuntos

En un entorno seguro y afectuoso, utilizo mis habilidades mediúmnicas para transmitir mensajes de sus seres queridos fallecidos.

