Contakids Atelier Danse contact en duo Parent-Enfant Plélan-le-Grand

Rue Simone Veil Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-31 09:30:00
fin : 2026-01-31 10:30:00
2026-01-31
Venez partager un moment unique avec votre enfant (2 à 5 ans) autour d’une expérience physique et sensorielle
Rouler, tomber, porter, respirer, imaginer…
Samedi 31 janvier 2026
De 9h30 à 10h30 à La Canopée Plélan-le-Grand
Un atelier ludique pour développer la confiance, le partage et la communication, ouvert à toute la famille. Animé par Camille Brulais, chorégraphe et professeure de yoga.
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet de résidence d’éducation artistique et culturelle Blue Note.
Inscription obligatoire
culture@plelan-le-grand.bzh
Places limitées Réservez vite ! .
Rue Simone Veil Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne
