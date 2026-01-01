Contakids Atelier Danse contact en duo Parent-Enfant

Rue Simone Veil Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-01-31 10:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Venez partager un moment unique avec votre enfant (2 à 5 ans) autour d’une expérience physique et sensorielle

Rouler, tomber, porter, respirer, imaginer…

Contakids Atelier Danse contact en duo Parent-Enfant

Samedi 31 janvier 2026

De 9h30 à 10h30 à La Canopée Plélan-le-Grand

Un atelier ludique pour développer la confiance, le partage et la communication, ouvert à toute la famille. Animé par Camille Brulais, chorégraphe et professeure de yoga.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet de résidence d’éducation artistique et culturelle Blue Note.

Inscription obligatoire

culture@plelan-le-grand.bzh

Places limitées Réservez vite ! .

Rue Simone Veil Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Contakids Atelier Danse contact en duo Parent-Enfant Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Brocéliande